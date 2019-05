Regione Lazio: oltre 2 milioni di euro a comuni per ripascimento costruttivo coste

- Oltre 2 milioni di euro per l’attuazione di interventi di ripascimento costruttivo delle coste laziali. E’ stata pubblicata oggi dalla Regione Lazio la determina relativa ai finanziamenti concessi a favore dei Comuni di Montalto di Castro, Santa Marinella, Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi e del X municipio di Roma Capitale per l’immediato avvio di opere di ripascimento urgenti. Le risorse messe a disposizione delle amministrazioni locali rientrano nel programma triennale per la difesa e la ricostruzione dei litorali, approvato lo scorso febbraio dalla giunta Zingaretti. Gli enti beneficiari, a cui farà capo l’esecuzione degli interventi, sono stati individuati sulla base delle istanze di finanziamento pervenute a seguito della nota inviata dalla direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti e difesa del Suolo ai comuni del litorale laziale. Nota nella quale erano stati indicati i tre criteri per l’accesso al finanziamento: il limite massimo di 20mila metri cubi di sabbia movimentata, l’invio dell’adeguata documentazione tecnica e l’impegno a completare gli interventi in tempo utile per l’avvio della stagione estiva. "Con questo finanziamento, previsto dal programma di difesa dei litorali, la Regione Lazio vuole assicurare un’immediata risposta non solo ai danni provocati dalle recenti ondate di maltempo, ma anche ai problemi già a suo tempo segnalati dalle amministrazioni locali. In questi mesi non ci siamo limitati a effettuare sopralluoghi, ma abbiamo messo in campo soluzioni concrete per interventi immediati a salvaguardia dei litorali laziali, in vista della stesura di un complessivo piano integrato di difesa della costa", ha spiegato Mauro Alessandri, assessore ai Lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità della Regione Lazio. (Com)