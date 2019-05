I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: leader partito Farc sconfessa dichiarazioni ex negoziatore Marquez e ribadisce impegno per la pace - Il leader del partito Farc, nato dalle ceneri dell’omonima guerriglia, ha condannato le dichiarazioni dell’ex negoziatore nei colloqui di pace con il governo di Bogotà, Ivan Marquez, che lunedì aveva dichiarato che “è stato un errore cedere le armi a uno stato bugiardo”. “Che un piccolo gruppo di ex comandanti ora affermi che è stato un errore mantenere la parola data, significa solo che essi, individualmente, si discostano dalle grandi decisioni prese dal collettivo", ha affermato Rodrigo Londono, alias Timochenko, in una dichiarazione diffusa mercoledì. Timochenko ha quindi invitato i guerriglieri smobilitati a non seguire il messaggio di Marquez, poiché non rappresenta il progetto del partito, ma "cerca l'applauso di una manciata di teste calde". (segue) (Res)