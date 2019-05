I fatti del giorno - America Latina (3)

- Nicaragua: opposizione convoca sciopero generale per chiedere liberazione prigionieri politici - L’Alleanza civica - che riunisce varie anime dell’opposizione in Nicaragua - ha convocato per oggi uno sciopero generale per chiedere la liberazione dei prigionieri politici e il rispetto dei diritti umani. In un comunicato l’Alleanza ha chiarito che l’iniziativa sarà “pacifica” e “riguarderà tutto il territorio nazionale e tutte le attività economiche, ad eccezione di quelle che coprono i servizi di base per la popolazione”. Il governo, per parte sua, ha minacciato sanzioni per le imprese che si uniranno allo sciopero. La crisi nel paese è stata al centro dell'ultima riunione straordinaria dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), lo scorso 21 maggio. (segue) (Res)