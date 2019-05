I fatti del giorno - America Latina (5)

- Colombia: esportazioni petrolifere verso gli Usa aumentate del 25 per cento nel primo trimestre - La compagnia petrolifera colombiana Ecopetrol ha aumentato le sue esportazioni verso gli Stati Uniti del 25 per cento nel primo trimestre dell’anno, come conseguenza delle minori forniture dal Venezuela. Secondo quanto rende noto la compagnia in una nota diffusa ieri, le venite di greggio agli Usa sono aumentate a 195.600 barili al giorno rispetto ai 157.100 barili giornalieri del primo trimestre dello scorso anno. “Le ragioni principali del buon andamento delle esportazioni di petrolio verso gli Stati Uniti sono state le opportunità di vendita a fronte di un'offerta inferiore da altri paesi, tra cui il Venezuela, nonché una maggiore disponibilità di greggio a causa dell'aumento della produzione”, ha reso noto Ecopetrol. (Res)