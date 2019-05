Energia: Cremlino, possibile colloquio Putin-Lukashenko su petrolio kazakho a summit Uee

- I presidenti russo Vladimir Putin e bielorusso Aleksander Lukashenko non hanno ancora discusso in merito al possibile acquisto di petrolio kazakho da parte di Minsk. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, secondo cui un colloquio fra i due potrebbe svolgersi a margine del vertice dell'Unione economica eurasiatica (Uee) in Kazakhstan il prossimo 29 maggio. Lukashenko ha annunciato in precedenza che auspica l’intensificazione dei colloqui sulla fornitura di petrolio kazakho alla Bielorussia. "No, non ci sono ancora stati contatti. Speriamo che i due capi di Stato abbiano la possibilità di comunicare, se lo ritengono necessario, anche su questo argomento, a margine del vertice dell’Uee a Nur-Sultan la prossima settimana", ha detto Peskov durante un briefing con la stampa. (Rum)