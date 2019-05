Governo: sottosegretario Giorgetti al "Corriere della Sera", presto verrà la grandine

- "In giugno verrà la grandine. E i più deboli ed esangui saranno i primi a cadere...". La fosca profezia affidata al "Corriere della Sera" è di Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio. Difficile dire se il presagio biblico si riferisca soltanto alle decisioni che verranno prese nella Commissione Ue: il 5 del prossimo mese entrerà nel vivo la discussione sulla procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per eccesso di debito. Di più, però, non è dato sapere. Perché lui s'infila in macchina nel cortile di Palazzo Chigi e fa guizzare un sorriso ironico: "Non torno...". Una battuta sul fatto che poco prima, in un traboccante incontro con i giornalisti della stampa estera, aveva detto di essere "dispostissimo a fare un passo indietro, se me lo chiedono e se non ritengono utile la mia posizione". Il fatto è che il leghista di gran lunga più ascoltato da Matteo Salvini vede nero. E lo dice, quasi brusco, alla platea internazionale. "Se c'è un governo del cambiamento, non può vivere in stallo, deve fare le cose. Lo dico dopo settimane in cui il governo ha avuto problemi". Una cosa Giorgetti non sopporta, che lo si accusi di remare contro Giuseppe Conte. Perché per lui il problema davvero non è affatto il presidente del Consiglio. "Non accuso nessuno, tantomeno il premier. Il premier deve essere politico, super partes c'è solo il presidente della Repubblica. Conte è espressione del M5S, io sono espressione della Lega". Ma resta il fatto, ed è la frase di giornata, che "l'affiatamento va ritrovato, se no così non si va avanti". (segue) (Res)