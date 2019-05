Governo: sottosegretario Giorgetti al "Corriere della Sera", presto verrà la grandine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più tardi, gli consegnano l'agenzia con cui Luigi Di Maio liquida i suoi 'consigli. 'C'è una parte di Lega nostalgica di tornare con Berlusconi', dice il vicepremier. Giorgetti scuote la testa. "Ma non si accorgono del clima, non lo sentono? Io ci vado nelle aziende, vedo gli impianti, le vedo le persone che si fanno un culo così per starci dentro... E noi? Noi siamo sempre lì, con `ste questioni...". Il tema del clima nel Paese ritorna quando il sottosegretario legge del lunghissimo applauso, quattro minuti di standing ovation, tributato dalla platea di Confindustria al presidente Sergio Mattarella. Incomparabilmente più acceso di quelli per gli uomini di governo, pure presenti al massimo livello. "Lo vedete? — dice Giorgetti ai suoi — C'è un clima come quello appena prima dell'arrivo del governo Monti...". Insomma, serve il cambiamento. "Perché se le cose non cambiano davvero, allora sì che il cambiamento rischia di diventare rivoluzionario". Fare, fare, fare, insomma: non è più rinviabile. Per questo, Giorgetti non vuole sentir parlare di risultati mirabolanti alle Europee. "Trenta per cento della Lega? Se così fosse, offro champagne a tutti". E tantomeno di rimpasti post voto. "Di questi discorsi da Prima Repubblica, di discussione sulle poltrone, a nessuno frega zero". Con un'eccezione: se ci sono poltrone che interessano davvero, sono quelle in Commissione Ue. Non per sé stesso, ribadisce, "ma di certo le commissioni economiche sono tre o quattro: sono quelle in cui l'Italia dovrebbe giocare la sua partita". Quanto alla possibilità di sfondare il patto di stabilità, a Giorgetti viene da sorridere a parlare di un numero che di fatto non esiste più neanche per la Commissione. "Adesso ci sono altri numeri e indicatori", ha concluso il sottosegretario leghista. (Res)