Imprese: Terna e Digital Magics Energytech lanciano D2O - Digital To Operation

- Al via D2O - Digital To Operation, la nuova call lanciata da Terna, società che gestisce la rete elettrica nazionale, e da Digital Magics EnergyTech, programma di incubazione specializzato per le startup digitali del settore dell'energia. Lo riferisce un comunicato. L'obiettivo della Call for Innovation è quello di individuare le migliori startup e Pmi innovative italiane in grado di trovare soluzioni digitali finalizzate al miglioramento della sicurezza delle persone (safety) e dei processi operativi core dell'azienda aumentandone l'efficacia e l'efficienza. Le persone che lavorano in Terna, infatti, rappresentano un asset di fondamentale importanza e uno dei fattori abilitanti della missione strategica del Gruppo per il Paese. Lealtà, Passione e Responsabilità sono i valori che accomunano tutti i dipendenti di Terna e che ne guidano l'impegno ogni giorno. (segue) (Com)