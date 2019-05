Ue: Salvini a "Il Secolo XIX", l'Europa fino ad oggi è stata solo una sciagura

- L'Unione Europea è spesso percepita dai cittadini come lontana dai problemi concreti. Il ministro dell'Interno, nonché vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, spiega in una intervista a "Il Secolo XIX" come la si può cambiare in maniera tale che rappresenti un'opportunità. "L' Unione Europea fin qui è stata solo una sciagura di direttive demenziali, come la Bolkenstein che ha rischiato di azzerare i nostri stabilimenti balneari, costruiti sulla fatica di generazioni di lavoratori, di regole assurde ad esempio nel settore della pesca, di vincoli finanziari che fin qui ci hanno impedito di aiutare chi ha bisogno, chi ha perso tutto dopo i recenti crack bancari. Basta!". "Roosevelt - continua il ministro - diceva: 'Ciò che non funziona si cambia', ed è esattamente quello che faremo dal 26 Maggio, quando i cittadini torneranno finalmente protagonisti della loro storia, archiviando per sempre la stagione dei burocrati e dell'autolesionismo economico. Come? Ridisegnando l'intero impianto su base democratica e federale, con più Europa dove serve, a partire dalla difesa dei confini e alla stabilizzazione del NordAfrica, e soprattutto meno Europa in tutte quelle materie dove l'Italia deve riappropriarsi della sua sovranità". (segue) (Res)