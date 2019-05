Ue: Salvini a "Il Secolo XIX", l'Europa fino ad oggi è stata solo una sciagura (2)

- Quanto alla immigrazione, quelle che qualcuno chiama politiche di chiusura in realtà per Salvini "sono semplicemente politiche di difesa delle frontiere. E questo avvantaggia tutti. Se l'Ungheria difende i suoi confini, difende anche i nostri, e lo stesso vale per la politica dei cosiddetti porti chiusi che abbattendo il numero di arrivi e riducendo drasticamente le morti in mare sta rendendo onore non solo all'Italia, ma a tutta Europa". "Quello che invece - aggiunge - al momento manca e che dovrà diventare prioritario dal 26 maggio è ad esempio una strategia comune per stabilizzare la Libia e contrastare la tratta degli esseri umani alla radice. Questo deve fare l'Unione Europea e questo mi impegnerò a fare se la Lega sarà il primo partito dell'Europarlamento. Mi hanno confortato in questi giorni le parole del vescovo di Ventimiglia che concorda con me sulla necessità di regole certe ai confini italiani e sviluppo vero delle potenzialità economiche dell'Africa per affermare quel diritto a 'non emigrare' caro a Papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI". Il Consiglio regionale ligure ha approvato una legge che esclude dai contributi le strutture ricettive che hanno ospitato migranti. "Mi sembra una scelta di buon senso e chiarezza. Gli alberghi facciano gli alberghi, le strutture di accoglienza facciano le strutture di accoglienza. Questo sia a tutela dei turisti e di chi sul turismo ha costruito con fatica la sua professionalità, sia dei richiedenti asilo e degli operatori e dei mediatori che se ne occupano, per prevenire il formarsi di nuove cooperative improvvisate". Nelle ultime ore c'è stato il blocco dei portuali genovesi contro la nave araba che trasporta armi. "Evidentemente la campagna elettorale è arrivata anche sulle banchine, ma ricordo che in nessun caso si può tollerare una violazione della legge, tanto più quando a farne le spese rischiano di essere i tantissimi lavoratori del porto di Genova che chiedono di aumentare e non certo di diminuire l'attrattività dello scalo merci. Quanto alle armi e alla pace nel mondo, le vie per raggiungere questi scopi sono ben altre: diplomazia, cooperazione, impegno quotidiano nel mediare in contesti di crisi, tutte attività che simili incidenti rischiano solo di complicare ancor di più". (segue) (Res)