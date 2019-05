Ue: Salvini a "Il Secolo XIX", l'Europa fino ad oggi è stata solo una sciagura (3)

- Il tema del protezionismo e dei dazi è tornato centrale. "Noi rovesciamo il concetto e diciamo: prima i prodotti italiani, con una difesa senza precedenti del Made in Italy, dopodiché certamente una tutela a livello comunitario serve per scongiurare il rischio dumping sociale nella concorrenza con potenze dove la manodopera viene impiegata in condizioni che non hanno nulla di meno della schiavitù. Difenderci da quel genere di prodotti non è solo un fatto economico, ma ancor più un fatto di civiltà, di affermazione di valori non negoziabili". Il porto di Genova è al centro della Via della Seta. Il ministro esprime il suo giudizio sugli accordi con il governo cinese. "Li giudico bene in un' ottica di parità nei rapporti e regolamentazione degli spazi e degli scambi commerciali tra i due Paesi, perché penso che le regole siano sempre meglio dell'anarchia. Ma sarei invece assolutamente contrario se si iniziasse a parlare di spalancare le porte a merci che non rispettano i requisiti minimi di qualità e tutela dei diritti umani, così come non sarà mai in discussione la nostra piena sovranità sulle infrastrutture vitali del Paese, sia quelle materiali, sia quelle digitali, una su tutte : le reti dove viaggiano i dati personali di milioni di italiani", ha concluso Salvini. (Res)