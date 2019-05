Governo: Berlusconi al "Corriere della Sera", dopo il voto decideremo chi sarà il regista del centrodestra

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega come vedrebbe Matteo Salvini come leader della coalizione di centrodestra. "Prima dobbiamo vedere i risultati delle elezioni, poi decideremo chi sarà il regista. Certo è che il centrodestra può vincere soltanto se rimane unito". Si stanno facendo molte ipotesi sulla sorte di questo governo dopo le elezioni di domenica. "Non posso dare una risposta certa. Posso però dire che credo che il governo cadrà se i Cinque Stelle avranno un insuccesso e al tempo stesso Forza Italia avrà invece un buon risultato. Però una cosa è certa... Questo governo non può andare avanti, in Europa abbiamo la maglia nera per gli investimenti e lo sviluppo. Gli italiani lo hanno capito, per questo diano un voto al centrodestra che può dare vita a un nuovo governo e pensare alle urgenze come quelle di abbassare le tasse". Se andasse al governo, il primo provvedimento che prenderebbe sarebbe quello sulle tasse. "Ma anche il problema dei posti di lavoro che è strettamente legato alle opere pubbliche. Con la loro politica i Cinque Stelle hanno bloccato i cantieri delle grandi opere. Se invece venissero riavviate potrebbero creare posti di lavoro subito, almeno un milione e 300 mila". (segue) (Res)