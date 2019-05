Governo: Berlusconi al "Corriere della Sera", dopo il voto decideremo chi sarà il regista del centrodestra (2)

- Il vicepremier Matteo Salvini però dice che vuole continuare a governare con i Cinque Stelle lino alla fine della legislatura... "Io e Salvini da un po' di tempo non parliamo di politica, ne parlano i nostri rispettivi dirigenti. Quindi fino ad ora non abbiamo trovato neanche un dirigente della Lega, anche molto vicino a Salvini, che si sia dichiarato disponibile a proseguire questa alleanza con i Cinque Stelle. Mi sembra normale. Questa alleanza è innaturale e questo governo è assurdo. La Lega non ha messo im campo il buon senso che io mi aspettavo ed ha approvato nove proposte su dieci dei Cinque Stelle che ci hanno portato al disastro. II risultato poi si vede tra di loro". "La Lega - continua - e il Movimento Cinque Stelle hanno un contrasto assoluto su ben trenta importanti questioni. Matteo Salvini dovrebbe rendersi conto che il contratto più importante lo ha fatto con gli elettori a cui ha presentato il programma del centro destra, non con il Movimento Cinque Stelle". Il presidente vorrebbe che il capo dello Stato optasse perché nuove elezioni venissero fatte già a settembre. "Purtroppo non so se sarà possibile, sappiamo che molti parlamentari Cinque Stelle non ne vogliono sapere di lasciare la poltrona. E molti che si sono candidati in Europa lo hanno fatto soltanto per portare voti qui e rimanere in Italia", ha concluso Berlusconi. (Res)