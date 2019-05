Governo: Tajani a "il Giornale", il centrodestra tornerà unito

- "È il proporzionale puro, Matteo Salvini e Giorgia Meloni ora ci attaccano perché con questo sistema ognuno corre per conto suo, ma dopo il 26 maggio riscopriranno la fedeltà al centrodestra". Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, in una intervista a "il Giornale" non dà troppo peso alle ultime polemiche con gli alleati e guarda dritto al suo obiettivo. In questi mesi ha molto girato tutta l'Italia e soprattutto il centro, dove è capolista degli azzurri. "C'è aria di cambiamento, la voglia di tornare a una politica che parli e non urli, a persone affidabili e credibili che privilegino i fatti su chiacchiere e propaganda. Insomma, è finito il bagno di populismo, la gente riflette, giudica e chiede un'alternativa". E quest'alternativa per i forzisti è solo il centrodestra. "Non lo diciamo noi, ma gli elettori che sono andati al voto dopo il 4 marzo e che sempre hanno scelto la nostra coalizione, dal Friuli alla Basilicata, dall'Abruzzo alla Sardegna, alla Sicilia. Perché la nostra alleanza è omogenea, non contraddittoria e rissosa come quella al governo". Però Salvini insiste col dire che rispetterà il patto con il M5s e la Meloni rincorre il sogno del polo sovranista. "È più importante il contratto elettorale firmato con noi per il centrodestra che l'accordo innaturale con i 5Stelle o ogni velleità propagandistica. Salvini già sta perdendo consensi e sa che se non rispetterà le promesse fatte agli italiani snaturerà la Lega che calerà ancora. Non credo sia affetto dal cupio dissolvi". (segue) (Res)