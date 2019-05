Governo: Tajani a "il Giornale", il centrodestra tornerà unito (2)

- "Tutte le scelte di politica economica - continua Tajani - Salvini le ha lasciate ai pentastellati e siamo alla paralisi, l'Italia è ferma. Lo dicono i dati, come quelli sul lavoro e la cassa integrazione che è molto aumentata. Se lui non si oppone a questa deriva e va avanti, dimostra che votare Lega o M5s è la stessa cosa. Io credo che saranno i fatti a far cambiare idea a Salvini, perché non può condividere l'aumento dell'Iva, il taglio delle pensioni, le tasse sulla casa, la patrimoniale. Tutte misure negative per i cittadini. Lui deve decidere da che parte stare". Anche in Europa bisognerà convincere i sovranisti ad accordarsi con il Ppe, per ricompattare il centrodestra a Bruxelles. "Altrimenti saranno isolati e non potranno far nulla di quello che annunciano per cambiare l'Europa e far contare di più il nostro Paese. La Lega non può rimanere alleata con i nemici dell'Italia". La Merkel e Weber dicono che non vogliono Salvini o la Le Pen come alleati... "Dipenderà dalle scelte di Salvini, se abbandona i sodali di oggi, cambia certe posizioni estremiste e va verso il centro e la destra moderata dei conservatori, sarà diverso". Tajani crede nell'Europa così tanto da ricandidarsi al vertice del Parlamento europeo. "Farò la corsa, se toccherà al Ppe esprimere la candidatura. Da quando sono stato eletto ho cercato di avvicinare alla gente l'unica istituzione europea democraticamente eletta. Vorrei che avesse più poteri, a partire da quello legislativo e il mio impegno è perché l'Italia pesi di più a Bruxelles", ha concluso il vicepresidente di Forza Italia. (Res)