Russia-Vietnam: Putin, abbiamo rafforzato cooperazione economica internazionale

- La Russia e il Vietnam stanno rafforzando con successo la cooperazione bilaterale in ambito economico e nel quadro delle organizzazioni internazionali. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, al termine di un incontro con il primo ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, a cui ha partecipato anche il premier Dmitrij Medvedev. “I rapporti tra Mosca e Hanoi sono sicuramente strategici, e si fondano sulla condivisione dei valori e l’amicizia che legano le nostre popolazioni: ci stiamo impegnando per rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale in ambito politico ed economico, soprattutto sul piano internazionale”, ha detto Putin. Stando alle informazioni diffuse da “Sputnik”, il premier vietnamita ha sottolineato l’importanza che le autorità di Hanoi danno al rapporto con la Russia, confermando la sua determinazione a fare il possibile per consolidare ulteriormente le relazioni bilaterali nel prossimo futuro. (Rum)