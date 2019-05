Somalia-Serbia: ministro Esteri serbo Dacic nel palazzo presidenziale al momento attacco a Mogadiscio

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, si trovava nel palazzo presidenziale al momento dell'attacco terroristico avvenuto ieri a Mogadiscio, in Somalia. Lo ha confermato lo stesso Dacic alla stampa serba, precisando che in quel momento era in corso un colloquio con il presidente Mohamed Abdullahi Mohamed. Il ministro di Belgrado ha spiegato che è stata udita una forte esplosione e che gli è stato detto che si trattava di un attacco con morti e feriti. Secondo quanto è stato ancora detto a Dacic, meta dell'attacco è stato l'ex ministro somalo degli Esteri. Il capo della diplomazia serba ha poi precisato che il palazzo presidenziale non è stato fatto evacuare. (segue) (Seb)