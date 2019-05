Sahara occidentale: si dimette per motivi di salute l’inviato Onu Kohler

- L'inviato delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, Horst Kohler, si è dimesso dall’incarico per motivi di salute. Lo ha confermato ieri il portavoce dell’Onu, Stephane Dujarric, spiegando che il segretario generale Antonio Guterres ha accettato con dispiacere la decisione del politico tedesco. Il numero uno delle Nazioni Unite ha espresso a Kohler la sua “profonda gratitudine” per aver “posto le basi per un nuovo slancio nel processo politico sulla questione”. L’ormai ex inviato Onu – già presidente della Repubblica federale tedesca e direttore amministrativo del Fondo monetario internazionale - lascia il lavoro a meno di due anni dalla nomina, nell'agosto del 2017. Il ministero degli Esteri del Marocco ha accolto con “rammarico” le dimissioni dell’inviato tedesco, lodando la "costanza, la disponibilità e la professionalità con cui Kohler ha adempiuto ai suoi doveri". Rabat ha ribadito il proprio “sostegno agli sforzi del segretario generale delle Nazioni Unite per risolvere la disputa” e ha rinnovato il suo impegno per raggiungere una "soluzione politica realistica, pragmatica e duratura, basata sul compromesso”. (segue) (Res)