Sahara occidentale: si dimette per motivi di salute l’inviato Onu Kohler (2)

- Attraverso la risoluzione 2440 dell’ottobre 2018, il Consiglio di Sicurezza aveva aumentato le pressioni sulle parti del conflitto nel Sahara occidentale, il Fronte Polisario e il Marocco, per impegnarsi in negoziati diretti con volontà sincera e senza precondizioni. Kohler era riuscito a organizzare a Ginevra il 5 e 6 dicembre scorsi una tavola rotonda organizzata dalle Nazioni Unite con la partecipazione di Marocco, Algeria, Mauritania e Fronte Polisario. Nonostante i suoi sforzi, l’inviato Onu non è riuscito a portare l’auspicata “svolta diplomatica”. Al punto che lo scorso dicembre John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva espresso "grande frustrazione" per la mancanza di prospettive per la risoluzione della disputa sul Sahara occidentale. Conosciuto per il suo atteggiamento poco tenero nei confronti della Miniruso, la missione di peacekeeping delle Nazioni Unite nel Sahara Occidentale, Bolton è considerato la “mente” dietro la proposta di dimezzare l’estensione del mandato della missione: da un anno a soli sei mesi per spingere le parti a trovare una rapida soluzione politica. Il prossimo passo, secondo fonti della stampa marocchina, potrebbe essere il taglio del contributo finanziario Usa destinato alla Minurso. (segue) (Res)