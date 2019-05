Sahara occidentale: si dimette per motivi di salute l’inviato Onu Kohler (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sahara occidentale è un'ex colonia spagnola contesa fra il Marocco e il Fronte Polisario, l'organizzazione del popolo sahrawi; quest'ultimo ha dichiarato nel 1976 l'indipendenza della Repubblica araba democratica dei sahrawi, riconosciuta però solo parzialmente dalla Comunità internazionale. Il Marocco controlla la maggior parte del Sahara occidentale dal 1975 e rivendica la sovranità sul tratto dei territori desertici meridionali, ricchi di fosfati e di potenziali giacimenti di idrocarburi. L’annessione del Sahara occidentale al Marocco ha provocato una ribellione da parte del Fronte Polisario, gruppo che rivendica l'autodeterminazione, a sua volta foraggiato dalla vicina Algeria. Le Nazioni Unite hanno negoziato un cessate il fuoco nel 1991, ma i colloqui guidati dalla Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale (Minurso) non sono riusciti a trovare una soluzione stabile a una delle più lunghe contese territoriale del Continente africano. Il Fronte Polisario ha proclamato l’indipendenza della cosiddetta Repubblica democratica araba sahrawi il 27 febbraio 1976. Ad oggi, tuttavia, la repubblica è riconosciuta da oltre 80 paesi, ma non dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea. (Res)