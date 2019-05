Campobasso: trasferiti gli 8 detenuti responsabili della protesta

- Saranno trasferiti in altri istituti penitenziari gli otto detenuti che ieri sera hanno provocato gli incidenti e le tensioni verificatesi nel carcere di Campobasso: il detenuto che ha innescato la protesta sarà portato in un carcere extradistretto, gli altri sette in istituti nel territorio del Provveditorato. Il trasferimento è previsto dalla circolare sul trasferimento dei detenuti per motivi di sicurezza, varata nell'ottobre scorso dal Capo del Dap Francesco Basentini. La protesta è iniziata poco prima delle 19, quando il suddetto detenuto, brandendo un bastone nella sezione al secondo piano, ha minacciato di autolesionarsi con una lametta appoggiata sul collo. A quel punto ha iniziato a danneggiare il posto di servizio dell'agente con l'annesso bagno e i finestroni del corridoio. Successivamente, scendendo le scale, ha fatto lo stesso con le plafoniere, i vetri delle finestre, le telecamere di vigilanza e il quadro elettrico al piano terra. Subito sono intervenuti sul posto alcuni agenti e il vice comandante che, tuttavia, non non sono riusciti a far desistere il detenuto dai suoi propositi bellicosi. (segue) (Ren)