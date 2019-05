Campobasso: trasferiti gli 8 detenuti responsabili della protesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anzi, appena il vice comandante si è allontanato per riferire informazioni al Direttore, il detenuto è risalito velocemente al secondo piano e, aiutato da altri sette compagni, ha bloccato il blindato d'ingresso alla sezione con un cavo ricavato dalle telecamere danneggiate, appoggiandovi poi dei materassi ai quali ha dato fuoco. Le fiamme sono state immediatamente spente dagli agenti con gli estintori, ma il fumo che si è sprigionato copioso e i ripetuti tentativi da parte del vice comandante hanno convinto i detenuti barricati all'interno ad aprire il blindato e a far defluire tutti i detenuti della sezione, una ventina, nel cortile dei passeggi. Nel frattempo sono giunti sul posto il direttore e il comandante titolare che hanno tranquillizzato i detenuti facendo rientrare la protesta e i detenuti nelle proprie celle. In poco tempo è stata ripristinata la funzionalità del quadro elettrico danneggiato. Sugli effettivi motivi della protesta sono in corso accertamenti da parte del Dipartimento e del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria. (Ren)