Ucraina: rappresentante presidenziale in parlamento propone riduzione numero deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante presidenziale presso il parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk, ha proposto una riduzione del numero dei deputati della Verkhovna Rada. In un’intervista al portale “Lb.ua”, Stefanchuk ha rilevato come l’attuale numero dei deputati sia sproporzionato rispetto all’attuale popolazione dell’Ucraina. “Ora dovremmo discutere del numero dei deputati, se 450 siano troppi o pochi. In base agli standard europei per la rappresentanza, quando l’Ucraina aveva 52 milio di abitanti, il numero era congruo. In ogni caso, se dovessimo scoprire che attualmente i cittadini ucraini sono 30 milioni, dopo un nuovo censimento, allora 450 sarebbero troppi”, ha spiegato Stefanchuk. Il rappresentante presidenziale, nominato nei giorni scorsi da Volodymyr Zelensky, si dice in ogni caso convinto della necessità di rivedere il numero dei deputati della Verkhovna Rada. (Res)