Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala porta il saluto conclusivo alla presentazione del libro "Il Valore dell'Europa" con la partecipazione della scienziata Amalia Ercoli Finzi, i Rettori delle Università e il Vice Presidente di Assolombarda, Enrico Cereda.Piccolo Teatro Studio Melato, via Rivoli 6 (ore 12)L'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno, partecipa alla presentazione della terza edizione della Photoweek, che si svolgerà a Milano dal 3 al 9 giugno con oltre 150 iniziative in programma, e della mostra "Lelli e Masotti. Musiche", in programma nelle sale di Palazzo Reale dal 24 maggio al 23 giugno 2019.Palazzo Reale, Sala conferenze, piazza Duomo 14 (3 piano) (ore 12)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'inaugurazione delle aiuole riqualificate nell'ambito di seMiniAmo, il progetto ideato dall’agenzia di comunicazione Zack Goodman in collaborazione con il Comune di Milano e con il supporto di ManpowerGroup.Piazza della Scala (ore 14.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia di commemorazione del magistrato Giovanni Falcone, assassinato a Capaci con la moglie e tre uomini delle scorta, il 23 maggio di 27 anni fa.Giardini Falcone e Borsellino, via Benedetto Marcello 4 (16.50)Sottoscrizione del patto di collaborazione tra il Comune di Milano e l’associazione Fate Largo per la cura e la gestione di Largo Balestra.Spazio Seicentro, via Savona 99 (ore 17.15)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala porta il saluto conclusivo alla rassegna About a City – Rethinking Cities.Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio 5 (ore 18.30)CITTÀ METROPOLITANAFestival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dalla Città metropolitana di Milano in collaborazione con ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile edizione).Palazzo Isimbardi, Corso Monforte 35 (dalle 9 alle 17.30) (segue) (Rem)