Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi partecipa alla conferenza stampa di presentazione della 70esima edizione della 'Fiera del Vino Garda Classico Doc' di Polpenazze del Garda (BS), la più longeva e popolare manifestazione enogastronomica del Lago di Garda, in programma dal 31 maggio al 3 giugno 2019.Ufficio territoriale della Regione Lombardia, via Dalmazia, 92-94, Brescia (ore 11)VARIEConsultazione pubblica sul Masterplan per San Cristoforo.Salone d’Onore della Triennale di Milano, viale Alemagna 6 (dalle ore 9 alle ore 13.30)Anteprima stampa del docufilm "Dentro Caravaggio" firmato da Francesco Fei con la partecipazione di Sandro Lombardi. Il regista è presente all'anteprima.Cinema arcobaleno, viale Tunisia 11 (ore 10.30)Presentazione del libro "Il Valore dell'Europa" con la partecipazione della scienziata Amalia Ercoli Finzi, i Rettori delle Università e il Vice Presidente di Assolombarda, Enrico Cereda.Piccolo Teatro Studio Melato, via Rivoli 6 (ore 11.00)Incontro con il Premio Nobel per la pace Denis Mukwege.Giardino dei giusti, via Cimabue (ore 12.00)Commemorazione strage capaci e via d'Amelio a Pavia. Verrà deposta una corona di fiori presso la targa dedicata ai giudici Falcone e Borsellino. Presenti alla cerimonia il Commissario del Comune di Pavia, Flavio Ferdani; il Prefetto Silvana Tizzano, le Associazioni d’Arma ed una rappresentanza della Consulta Provinciale degli Studenti.piazza della Stazione, Pavia (ore 12.00)Il senatore Ignazio La Russa e una delegazione di Fratelli d'Italia composta da parlamentari, assessori e consiglieri regionali, incontra la stampa per dare "una risposta a Conte e Trenta per difendere le forze armate e la memoria di chi ha onorato la patria".Sacrario di largo dei caduti milanesi per la patria (ore 13.30)Giuliano Pisapia, capolista della Lista Pd per le elezioni europee, chiude la campagna elettorale.Largo padre Ambrogio Fumagalli, Novate Milanese (ore 16.00)Quarto incontro del ciclo "Con uno sguardo umano. Fermare la disumanizzazione, fare insieme il futuro", promosso da Casa della carità e Casa della Cultura insieme. Questo laboratorio è intitolato "Pratiche di solidarietà". Partecipano Silvia Carabelli (Non Una di Meno), Giada Lonati (VIDAS), l'avvocato Franco Moro Visconti e Costanzo Ranci (Politecnico di Milano).Casa della carità, via Francesco Brambilla 10 (ore 17.30)Incontro 'Leonardo in Cà Granda: La sperimentazione autoptica in cripta e visita dei seminterrati segreti'Biblioteca di Scienze della Storia e della documentazione storica, Via Festa del Perdono 7 (ore 18.00)Convegno Envisioning Forum 2019 – “La Rivoluzione del Fare” la quarta edizione dell'appuntamento IED con il Futuro invita al Cambiamento, guardando al Pianeta.La Stamperia Milano, via Pietrasanta 14 (ore 18.30)Inaugurazione mostra fotografica 'Back to the future - scatti di voglia di vita dei bambini siriani rifuguati'. Presenti Lucia Castelli (Senior Child Protection Advisor AVSI), Donatella Vergari, Presidente di Terre des Hommes Italia, e Lia Quartapelle, deputata Commissione Esteri.Talent Garden, via Merano 16 (ore 18.30)Serata di premiazione che svela i vincitori dei Giovani Leoni 2019. Il concorso, ideato da ADCI - Art Directors Club Italiano, riservato a coppie di giovani creativi che è la porta d’ingresso all’Olimpo della pubblicità mondiale, il Festival Internazionale della Creatività Cannes Lions 2019.Naba, via Charles Darwin 20 (ore 19.30)Chiusura della campagna elettorale della Lega della provincia di Varese alla quale partecipa Isabella Tovaglieri, candidata alle europee.Piazza San Giovanni, Busto Arsizio (ore 20) (Rem)