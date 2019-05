Maltempo: grandine sul monzese, danni a mais, frumento e avena (2)

- "Sto ancora verificando l’entità dei danni – spiega Fausto Frigerio, cerealicoltore di Vimercate – ma la grandinata ha segnato soprattutto mais e frumento. Sul granoturco ha spaccato le foglie e ha piegato le piante, mentre le spighe di grano sono state colpite più pesantemente. Pioggia e ghiaccio hanno investito parecchi ettari”. Il maltempo – chiarisce la Coldiretti - ha colpito il territorio monzese in una primavera già segnata da eventi estremi dopo un inverno caldo e siccitoso e in un momento particolarmente delicato per l’agricoltura, con le semine in corso, le verdure e gli ortaggi in campo e le piante che iniziano a fare i primi frutti. In particolare è proprio la grandine l’evento più temuto perché i chicchi si abbattono sulle coltivazioni e – conclude la Coldiretti – spogliano le piante compromettendo i raccolti successivi, dopo un anno di lavoro. (com)