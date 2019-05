Stati Uniti-Sudafrica: "disappunto" di Washington per mancata estradizione ex ministro mozambicano Chang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno espresso “grosso rammarico” nei confronti delle autorità del Sudafrica per essersi rifiutate di estradare a Washington l'ex ministro delle Finanze del Mozambico, Manuel Chang, a processo con l’accusa di corruzione. “Esortiamo il governo del Sudafrica ad estradare Chang negli Stati Uniti per essere processato per questi presunti crimini che hanno danneggiato un cittadino statunitense e hanno derubato il governo del Mozambico di oltre 700 milioni di dollari”, si legge in una dichiarazione diffusa dall'ambasciata degli Stati Uniti a Pretoria. Chang è stato arrestato in Sudafrica in dicembre su richiesta degli Stati Uniti, che lo hanno accusato di “aver eseguito un piano di frode e riciclaggio di denaro per 2 miliardi di dollari sfruttando il sistema finanziario statunitense e frodando gli investitori statunitensi”, tuttavia ieri il governo del Sudafrica ha deciso di estradare Chang in Mozambico, dove è ricercato con accuse simili, come annunciato dal ministro della Giustizia sudafricano Michael Masutha. Benchè la richiesta di Washington sia stata presentata "qualche settimana prima" di quella di Maputo, ha detto Masutha, "sono convinto che gli interessi della giustizia saranno meglio garantiti dando seguito alla domanda della Repubblica del Mozambico". (segue) (Res)