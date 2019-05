Stati Uniti-Sudafrica: "disappunto" di Washington per mancata estradizione ex ministro mozambicano Chang (2)

- Il ministro ha quindi spiegato di aver considerato nella sua decisione la cittadinanza di Chang, il fatto che i reati per i quali è accusato risalgono al periodo in cui ricopriva il ruolo di ministro delle Finanze di quel paese, ed il "debito significativo causato al Mozambico per i fatti di cui è accusato". Il ministro degli Esteri sudafricano Lindiwe Sisulu aveva di recente espresso la sua preferenza per un'estradizione verso il paese di origine dell'ex ministro Chang: "Consentiremo al Mozambico di avere il suo ex ministro (...), crediamo che sia la cosa più facile per tutti", aveva dichiarato Sisulu all'inizio di quest'anno. Chang, che dal 30 dicembre scorso è detenuto in Sudafrica, è accusato in particolare di aver svolto un ruolo chiave nel prestito illegale di 2 miliardi di dollari a tre società pubbliche mozambicane, senza informarne il Fondo monetario internazionale (Fmi) che sosteneva il paese con un programma di aiuti. In seguito all'accaduto, l'Fmi ha sospeso la linea di credito con Maputo, che da allora cerca con fatica di recuperare il sostegno dell'organismo multilaterale e di altri paesi che erano suoi diretti finanziatori. (segue) (Res)