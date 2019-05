Stati Uniti-Sudafrica: "disappunto" di Washington per mancata estradizione ex ministro mozambicano Chang (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici dell'Fmi chiedono da tempo che le persone coinvolte nello scandalo siano condannate. A questo scopo, e per proseguire le consultazioni sui "debiti nascosti" del paese, una delegazione del Fondo si è recata di recente in Mozambico. Come riferito dal portavoce dell'Fmi, Gerry Rice, la visita ha avuto come obiettivo quello di rivedere le misure di politica monetaria recentemente adottate dalla Banca centrale del Mozambico, e ad analizzare la situazione macroeconomica del paese lusofono, oltre che le prospettive a breve, medio e lungo termine. L'ultima visita di un team tecnico del Fondo risale allo scorso mese di novembre. Nel quadro delle procedure in corso per risolvere il caso che vede il Mozambico coinvolto per insolvenza, il governo di Maputo ha inoltre citato in giudizio presso l'Alta corte di Londra l'istituto Credit Suisse ed altri organismi bancari. La causa, riferisce la stampa locale citando un documento del tribunale, è stata presentata contro il prestatore svizzero, Privinvest Shipbuilding Sal, ed altre tre persone, e contesta presunte violazioni dei contratti e degli accordi commerciali stretti fra le parti. Nel caso sono implicati anche tre ex banchieri di Credit Suisse, Andrew Pearse, Surjan Singh e Detelina Subeva, già agli arresti a Londra con l'accusa di riciclaggio di denaro e frode di titoli. (Res)