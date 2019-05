Cina: ministro Esteri a meeting Sco, rafforzare cooperazione per stabilità regionale (2)

- "Gli Stati membri dovrebbero sostenere fermamente gli sforzi reciproci per salvaguardare gli interessi fondamentali e resistere congiuntamente alle interferenze di forze esterne", ha sottolineato Wang. Il ministro cinese ha anche esortato gli Stati membri ad approfondire la cooperazione in materia di sicurezza combattendo congiuntamente le "tre forze" del terrorismo, separatismo ed estremismo, aggiungendo che la Cina è disposta a condividere le sue esperienze nell'adottare misure preventive di contrasto al terrorismo e de-radicalizzazione nello Xinjiang cinese. In termini di cooperazione pragmatica, Wang ha detto che gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni concrete per salvaguardare il libero commercio e il commercio multilaterale, compresa l'attuazione dei risultati del secondo Forum sulla Nuova via della seta per la cooperazione internazionale, accelerando i negoziati sugli accordi per facilitare gli scambi e il lancio studi di fattibilità sulla zona di libero scambio di Sco. (segue) (Cip)