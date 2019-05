Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, giovedì 23 maggio, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un bando promontorio di alta pressione garantisce una giornata in prevalenza soleggiata sulle regioni di Nord Ovest, seppur con qualche nuvola di passaggio e locali note instabili pomeridiane sui rilievi alpini. Clima gradevole, temperature in linea con le medie del periodo e massime prossime ai 25°C in pianura, non oltre i 20°C in Liguria per venti di brezza sostenuta dal mare. (Rpi)