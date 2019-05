Cina: ministro Esteri, Sco sostiene posizione Pechino su frizioni commerciali con Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La risposta della Cina è rivolta non solo a salvaguardare i propri interessi legittimi, ma anche a salvaguardare le norme delle relazioni internazionali e a proteggere il sistema del libero scambio", ha aggiunto Wang. Il ministro ha affermato che la Cina resta pronta a confrontarsi con gli Stati Uniti su un piano di equità; se Washington opterà invece per la via delle pressioni, la Cina combatterà fino alla fine. I membri della Sco si opporranno congiuntamente a qualsiasi forma di unilateralismo e protezionismo commerciale, secondo un comunicato congiunto emesso dai ministri dopo i loro colloqui. (Cip)