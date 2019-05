Nord Macedonia: parlamento discute revoca mandato ex premier Gruevski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento macedone discute oggi sulla possibile revoca del mandato da deputato dell'ex premier Nikola Gruevski, attualmente in Ungheria dove gli è stato concesso asilo politico. Gruevski continua a mantenere il mandato di parlamentare anche se sono passati sei mesi da quando ha abbandonato la Macedonia del Nord in seguito alla condanna a due anni di carcere per abuso d'ufficio. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Independent Balkan News Agency", ancora non è chiaro se la maggioranza di governo a Skopje riuscirà ad assicurarsi gli 80 voti necessari per la revoca del mandato di Gruevski, in quanto ci sarebbero otto deputati dell'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne) ancora indecisi sulla loro scelta. L'Unione democratica per l'integrazione (Dui), partner nella coalizione di governo, ha fatto sapere che voterà per la revoca del mandato da parlamentare che garantirebbe l'immunità di Gruevski. (segue) (Mas)