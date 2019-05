Nord Macedonia: parlamento discute revoca mandato ex premier Gruevski (2)

- Il ministero dell'Interno macedone ha presentato nelle scorse settimana i documenti per chiedere un mandato di arresto internazionale nei confronti dell'ex premier Nikola Gruevski, attualmente in Ungheria. "I documenti relativi agli eventi del 27 aprile (2017) sono stati presentati all'Interpol e ci aspettiamo che venga spiccato un mandato di arresto internazionale", ha dichiarato in conferenza stampa il ministro dell'Interno macedone Oliver Spasovski, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Mia". Spasovski ha spiegato che il suo ministero sta lavorando a tale scopo in coordinamento con il ministero della Giustizia. L'ex premier Gruevski è fuggito lo scorso novembre in Ungheria, dopo la condanna a due anni di carcere in patria nell'ambito del caso giudiziario ‘Tank’. (segue) (Mas)