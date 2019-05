Nord Macedonia: parlamento discute revoca mandato ex premier Gruevski (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato alla fine dello scorso novembre due emendamenti in una risoluzione in cui chiedeva all'Ungheria l'estradizione dell'ex premier macedone Nikola Gruevski condannato a due anni in patria. Gli emendamenti sono stati presentati dall'europarlamentare dei Verdi, Judith Sagentini, e oltre a richiedere l'estradizione di Gruevski evidenziano che Budapest sta interferendo negli affari interni di Skopje. L'Ungheria ha deciso martedì 20 novembre 2018 di concedere asilo politico a Gruevski. (segue) (Mas)