Nord Macedonia: parlamento discute revoca mandato ex premier Gruevski (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto annunciato da Gruevski nei mesi scorsi, tramite il suo profilo Facebook ufficiale, "la Repubblica d'Ungheria, un paese membro dell'Ue e della Nato, ha risposto positivamente alla mia richiesta per ottenere asilo politico a causa della persecuzione politica in atto nella Repubblica di Macedonia", ha affermato Gruevski indicando chiaramente il partito Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), al governo a Skopje, come l'autore della "persecuzione politica" nei suoi confronti. Secondo quanto reso noto in precedenza da alcuni media di Budapest, ripresi anche a Skopje, le autorità dell'Ungheria avrebbero concesso l'asilo politico a Gruevski in relazione allo stato deficitario delle carceri macedoni, dove l'ex premier dovrebbe scontare la sua pena, avvalorando tale tesi anche sulla base di precedenti decisioni a livello europeo. (segue) (Mas)