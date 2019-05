Kazakhstan: al via Forum eurasiatico dei media, apre i lavori messaggio presidente Tokayev

- Ha preso il via oggi ad Almaty la XVI edizione del Forum eurasiatico dei media i cui lavori sono stati aperti da un messaggio del presidente, Kassym-Jomart Tokayev. “Questa piattaforma, in cui la comunità giornalistica si scambia opinioni su una vasta gamma di questioni di attualità, è emersa più di un decennio e mezzo fa. Ogni anno il forum discute i problemi più stringenti e critici dell'agenda internazionale e regionale", si legge nel messaggio del capo dello Stato riportato dal ministro dell’Informazione e dello Sviluppo sociale, Dauren Abayev. Tokayev ha osservato che oltre 7.500 rappresentanti della comunità dei media, inclusi 700 esperti di 60 paesi, stanno partecipando al forum. "Il Kazakhstan è entrato in un periodo cruciale del suo sviluppo, le elezioni presidenziali anticipate si terranno il 9 giugno. Questo evento ha già attirato l'attenzione della comunità internazionale. Come presidente in carica del Kazakhstan, mi sono impegnato a garantire elezioni eque, giuste e democratiche, quindi accolgo con favore la partecipazione di una delegazione rappresentativa di osservatori internazionali e mass media", ha sottolineato il presidente nel discorso di benvenuto. (Res)