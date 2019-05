Repubblica Ceca: conflitto d'interessi premier ceco, Difensore civico Ue apre inchiesta

- Il Difensore civico europeo, Emily O'Reilly, ha aperto un'inchiesta per verificare se le autorità Ue stanno trattenendo e ritardando il rilascio di informazioni sul presunto conflitto d'interessi che coinvolge il premier ceco, Andrej Babis, e il suo conglomerato industriale, Agrofert. Lo rivela l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". L'indagine, nel corso della quale saranno esaminati importanti documenti della Commissione europea, è stata avviata su iniziativa del senatore ceco Lukas Wagenknecht, del Partito pirata. Il sito web "neovlivni.cz" menziona la corrispondenza intercorsa tra il commissario al bilancio, Gunther Oettinger, e il premier Babis e una richiesta di controllo sulle sovvenzioni Ue ricevute da Agrofert. Il Partito pirata aveva già annunciato la scorsa settimana che avrebbe fatto causa alla Commissione Ue per non aver preso una decisione in merito al presunto conflitto d'interessi del capo del governo ceco. (Vap)