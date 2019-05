Germania-Polonia: ministro Esteri Czaputowicz a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, si reca oggi a Berlino per incontrare l'omologo tedesco, Heiko Maas, per partecipare al Forum europeo internazionale, organizzato dall'emittente Westdeutscher Rundfunk (Wdr) e per visitare il Centro di documentazione topografica del terrore. Lo rende noto un comunicato del dicastero degli Esteri. Con il ministro Maas, Czaputowicz parlerà dell'organizzazione del prossimo vertice dei Balcani occidentali a Poznan, dello stato dei lavori del Processo di Varsavia e delle imminenti elezioni europee. Sarà discusso anche il programma della visita di Maas a Varsavia il prossimo primo agosto, in occasione del 75mo anniversario dell'Insurrezione della capitale polacca. (Geb)