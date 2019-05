Cina-Russia: incontro ministri Esteri Wang e Lavrov a vertice Sco, rafforzare coordinamento strategico

- La Cina e la Russia devono rafforzare il loro coordinamento strategico. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante l'incontro con l'omologo russo, Sergej Lavrov, a margine di una riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) tenutosi nella capitale del Kirghizistan, Bishkek. Wang ha detto che per arginare gli effetti di un contesto internazionale instabile, la Cina e la Russia dovrebbero mantenere una stretta comunicazione, rafforzare il coordinamento strategico globale e salvaguardare le norme di base che governano le relazioni internazionali e gli interessi comuni dei due paesi. "La Cina e la Russia devono lavorare insieme per portare la cooperazione Sco in vari campi a un livello più alto. Le due parti si dovrebbero concentrare sui preparativi per la visita di stato del presidente cinese Xi Jinping in Russia il mese prossimo e la sua partecipazione al Forum economico internazionale di San Pietroburgo", ha sottolineato il ministro. (segue) (Res)