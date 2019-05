Cina-Russia: incontro ministri Esteri Wang e Lavrov a vertice Sco, rafforzare coordinamento strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavrov ha detto che il mondo di oggi "è caratterizzato da troppo questioni in sospeso e incertezze". "Grazie agli sforzi congiunti di Russia e Cina, l'incontro dei ministri degli Esteri della Sco ha inviato un segnale positivo al mondo, che è favorevole al mantenimento del sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro e salvaguarda l'ordine basato sul diritto internazionale", ha detto Lavrov. "La parte russa è pronta a collaborare con la Cina ai preparativi per la visita di Xi in Russia e la sua partecipazione al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in modo da dare nuovo slancio alle relazioni bilaterali", ha osservato Lavrov. Le due parti si sono anche scambiate delle opinioni sulla crisi venezuelana, l'accordo sul nucleare iraniano e altre questioni internazionali di interesse comune. (Res)