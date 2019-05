Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- -Ore 18 - Polo del '900, sala Conferenze, via del Carmine, 14: Convegno "Riciclaggio e usura". Interviene una rappresentanza della Città.Ore 21 - Circolo dei lettori, via Bogino, 9: Presentazione del libro "Reale Società Ginnastica di Torino". Interviene una rappresentanza della Città.REGIONEOre 11, Torino, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, corso Galileo Ferraris 266, l'assessora ai Diritti e alle Politiche giovanili partecipa all'evento conclusivo di Onda Teatro, realizzato in collaborazione con il Sermig Arsenale della Pace e Progetto EvvivereOre 11, Torino, via Rosolino Pilo 6, Teatro Astra, l’assessora alla Cultura e al Turismo interviene alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2018/2019 della Fondazione Teatro Piemonte EuropaOre 11, Roma, auditorium del ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1, l’assessore alla Sanità interviene alla cerimonia della XVIII Giornata nazionale del Sollievo “Gerbera d’oro” (Rpi)