Libia: personalità della Cirenaica incontrano Sarraj a Tunisi

- Una delegazione di personalità rappresentative della regione libica orientale della Cirenaica, sotto il controllo del generale Khalifa Haftar, ha incontrato ieri il premier del Governo di accordo nazionale libico di Tripoli, Fayez al Sarraj. Secondo quanto riferiscono i media libici, tra cui il sito web “Al Wasat”, l’incontro si è svolto ieri sera a Tunisi, dove Sarraj ha incontrato tra gli altri il presidente tunisino, Beji Caid Essebsi. La delegazione era composta da 21 notabili e capi tribù dell’est della Libia. Al centro dei colloqui gli scontri in corso a Tripoli, ma anche le iniziative per mantenere la coesione tribale e sociale in Libia. (Liti)