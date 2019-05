Libia: consiglio tribù chiede di non consegnare Saif al Islam Gheddafi alla giustizia internazionale

- Il Consiglio delle tribù della Tripolitania ha condannato con forza la richiesta della Corte penale internazionale di avere in consegna Saif al Islam Gheddafi, figlio del defunto colonnello libico Muammar Gheddafi. In una nota il consiglio tribale ha affermato che “questa richiesta giunge tramite alcuni traditori mercenari che hanno venduto il loro onore ai paesi di Satana come Qatar e Turchia”. Nella nota, ripresa dal sito web locale “Libya Akhbar”, si definisce Saif al Islam come “capo della riconciliazione nazionale libico e simbolo del popolo libico”. (Lit)