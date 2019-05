Slovacchia: proteste di piazza contro ministro Cultura Lassakova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un insieme di associazioni culturali slovacche ha organizzato un raduno di protesta di fronte al dicastero della Cultura per manifestare il proprio dissenso contro le recenti decisioni della sua titolare, Lubica Lassakova. "Ha decisamente perso la fiducia del mondo della cultura", ha dichiarato uno degli organizzatori citato dall'agenzia di stampa "Sita". Lassakova viene criticata per il mancato supporto ad alcuni progetti presentati dalle organizzazioni Lgbt slovacche e per i tagli subiti da alcune istituzioni culturali, dal Museo nazionale slovacco alla Galleria nazionale. Il quotidiano "Dennik N" riporta anche una petizione per chiedere le sue dimissioni. "La Slovacchia merita un ministro della Cultura che non cerchi di ridurre al silenzio la diversità del suo stesso paese, che è fonte della sua ricchezza culturale", ha affermato Roman Samotny, rappresentante dell'associazionismo Lgbt citato dal quotidiano "Sme". (Vap)