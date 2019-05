Mafia: Salvini, chi si divide su lotta fa torto a Italia

- Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto che "chi si divide sulla lotta alla mafia, sbaglia". Ospite di "Radio Anch'io" su Radio1 Rai, ha aggiunto: "Se c’è una cosa che dovrebbe unire è la lotta di tutti i colori politici contro mafia camorra e ndrangheta. Chiunque usi una giornata come questa per attacchi politici, non fa torto a Salvini, ma all’Italia". E ancora il titolare del Viminale ha ribadito: "Faccio il ministro dell’Interno che combatte la mafia, questo mi hanno chiesto gli italiani, con tutto il rispetto per il signor Fava. Stiamo assumendo uomini per l'Agenzia dei beni confiscati alle mafie e restituendo centinaia di beni confiscati". Il vicepremier lo ha detto nel giorno in cui cadono le celebrazioni a Palermo degli anniversari delle stragi di Capaci e via D'Amelio. (Rin)