Russia-Congo: oggi incontro a Mosca fra Putin e Sassou-Nguesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, incontra oggi l’omologo della Repubblica del Congo, Denis Sassou-Nguesso, nel quadro della sua visita ufficiale di quest'ultimo Mosca. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa del Cremlino. “Nella giornata di giovedì 23 maggio il presidente Putin incontrerà l’omologo della Repubblica del Congo, con cui discuterà una serie di questioni di rilievo sul piano regionale e internazionale e le prospettive per un rafforzamento della cooperazione bilaterale nel prossimo futuro”, si legge nella nota. Nella giornata di oggi Sassou-Nguesso, in visita a Mosca da lunedì scorso, si rivolgerà alla Duma di Stato (la camera bassa del parlamento russo) prima di incontrare una delegazione di uomini d'affari russi ai quali presenterà le opportunità di investimento in Congo e di deporre una corona sulla tomba del Milite ignoto fuori le mura del Cremlino. (segue) (Rum)