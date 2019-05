Energia: oggi incontro fra vicepremier russo e bielorusso, focus

- Il vicepremier bielorusso Igor Lyashenko, responsabile per il settore energetico, è partito oggi alla volta della capitale russa Mosca per tenere dei colloqui con l’omologo russo Dmitrij Kozak. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik” che cita una fonte del servizio stampa del governo di Minsk. "Il vice primo ministro Igor Lyashenko è partito oggi per Mosca per tenere un incontro con il vice primo ministro Dmitrij Kozak", ha detto la fonte, senza specifica di quali temi discuteranno i due esponenti governativi. È probabile che il tema centrale dell’incontro sia la questione delle forniture di petrolio contaminato da cloruri erogato il mese scorso dalla Russia. Le autorità bielorusse, infatti, hanno denunciato gravi danni agli impianti di raffinazione a causa della qualità scadente del petrolio ricevuto. (segue) (Res)