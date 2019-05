Energia: oggi incontro fra vicepremier russo e bielorusso, focus (2)

- Il gruppo di lavoro congiunto di Russia e Bielorussia ha identificato una serie di misure da prendere per il ripristino del transito di petrolio russo attraverso l’Oleodotto dell’amicizia (Druzhba). Stando a quanto annunciato nei giorni scorsi dal portavoce del vicepremier Dmitrij Kozak, Ilja Dzhus, “le consultazioni continuano: stiamo ancora finendo di rivedere una serie di dettagli tecnici. Abbiamo concordato una serie di misure che le autorità di Mosca e Minsk dovranno adottare per il ripristino del transito, nel quadro del piano d’azione che abbiamo stabilito in precedenza”, ha detto Dzhus. Il problema sulla qualità del petrolio che dalla Russia giungeva alla Bielorussia attraverso l’oleodotto Druzhba è sorto il mese scorso, determinando un’interruzione del transito del petrolio verso l'Europa attraverso la Bielorussia, l'Ucraina e la Polonia. L’operatore del trasporto russo Transneft ha riconosciuto la presenza di un alto contenuto di cloruri e ha annunciato misure per risolvere il problema il prima possibile. Il flusso di petrolio dalla Russia alla Bielorussia è ripreso all’inizio del mese di maggio. (Res)