Mafia: Grasso (Leu) su Falcone, tempo passa, loro lezione no

- Il senatore di Liberi e uguali, Pietro Grasso, osserva su Facebook che "non è mai facile trovare le parole giuste per raccontare Giovanni Falcone. Si rischia di dire troppo, o troppo poco". L'ex magistrato Antimafia poi aggiunge: "Potrei raccontare il collega con il quale ho avuto l'onore di lavorare, il magistrato che con il suo talento e la sua indomabile forza di volontà ha contribuito come nessuno al contrasto alla mafia, dalle indagini sulla Pizza Connection fino all'ideazione della procura nazionale Antimafia, passando per il maxiprocesso; potrei - prosegue - tratteggiare il simbolo che è diventato per un paese che purtroppo ha ancora bisogno di aggrapparsi alla sua figura per trovare la forza di combattere contro le mafie. Più di tutto però ho l'immagine dell'amico con il quale ho condiviso il sogno di liberare la nostra terra dalla mafia, i momenti in cui l'amarezza per le ingiuste accuse che gli rivolgevano si faceva insopportabile, le pause di lavoro dove per esorcizzare la paura si rideva di tutto, soprattutto della morte e tanta, tantissima quotidianità. A Giovanni - aggiunge l'ex presidente del Senato - devo la lezione più bella: rialzarsi sempre, anche quando sembra sia impossibile farlo. E lui si è sempre rialzato, fino a quando per impedirglielo usarono centinaia di chili di esplosivo. Quel giorno insieme a lui caddero sua moglie Francesca e gli uomini della Polizia di Stato che erano lì per proteggerlo: Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro. Il tempo passa, la loro lezione no: è ancora lì per spingerci a fare il nostro meglio". (Rin)